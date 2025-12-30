Pengunjung Pasar Beringharjo Jogja Membeludak

JPNN.com

Selasa, 30 Desember 2025 – 09:00 WIB
Kondisi Pasar Beringharjo saat momen libur akhir tahun. Foto: Humas Pemkot Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pasar Beringharjo di Kota Yogyakarta dipadati pengunjung yang ingin berbelanja saat momen libur akhir tahun.

Berdasarkan data Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, jumlah pengunjung di Pasar Beringharjo per hari mencapai 6.000 orang.

Pada hari biasa Pasar Beringharjo hanya dikunjungi 1.500 orang per harinya. 

Kepala UPT Pusat Bisnis Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Agung Dini Wahyudi Soelistyo mengatakan data yang dihimpun sejak 22-28 Desember 2025 menunjukkan peningkatan signifikan. 

“Ini masih hitungan lantai dua dan tiga saja. Kalau digabung dengan lantai satu, jumlahnya bisa jauh lebih banyak," kata Agung, Senin (29/12).

Dia mengakui adanya peningkatan pengunjung dibandingkan dengan tahun lalu.

"Kemungkinan karena wisatawan banyak yang memilih liburan jarak dekat dan menggunakan jalur darat sehingga Yogyakarta menjadi pilihan utama,” ujarnya.

Pihaknya memprediksi pekan ini masih akan terjadi peningkatan jumlah kunjungan ke pasar tradisional yang berada di kawasan Malioboro tersebut. 

Kunjungan wisatawan ke Pasar Beringharjo mengalami peningkatan signifikan dibandingkan hari biasa dan liburan tahun lalu.
