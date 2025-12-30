Tak Ada Kembang Api, Malioboro Akan Tetap Meriah dengan Atraksi Seni

JPNN.com

Selasa, 30 Desember 2025 – 09:30 WIB
Perayaan malam tahun baru di Kota Yogyakarta. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta memastikan tidak ada perayaan berskala besar atau pesta kembang api untuk menyambut momen pergantian tahun.

Kendati demikian, kegiatan di kawasan Malioboro akan tetap berjalan seperti biasa. 

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta Fitria Dyah Anggraeni mengatakan Malioboro akan tetap menampilkan pertunjukan seni.

“Tujuh titik atraksi seni tetap berjalan. Musik dan hiburan tetap ada sebagai fasilitas Malioboro, termasuk pada malam tahun baru dalam suasana yang tertib dan nyaman,” kata Fitira, Senin (29/12).

Pertunjukan seni tersebut tersebar di tujuh titik, yaitu di Taman Wayang dan selatan Tugu Yogyakarta.

Sedangkan di kawasan Malioboro, pertunjukan seni ada di depan Jogja Library, depan Plaza Malioboro, depan Djoen Coffee, depan Gerai UMKM x Mutiara dan depan Pasar Beringharjo.

"Sesuai dengan anjuran, juga tidak ada kegiatan yang sifatnya hura-hura. Malioboro tetap berjalan seperti biasa dalam menyambut wisatawan,” katanya. 

Sebelumnya, Pemkot Yogyakarta menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.4/4325 Tahun 2025 tentang Himbauan Perayaan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026. 

Malioboro akan tetap menampilkan pertunjukan seni saat malam pergantian tahun baru sebagai ganti ketiadaan pesta kembang api.
