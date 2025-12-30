Sekelompok Pengunjung Zikir di Candi Prambanan, Pengelola Angkat Bicara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Beredar video yang menampakkan sekelompok orang menggelar zikir di depan pelataran Candi Prambanan.

Video yang viral di media sosial itu menuai reaksi keras dari warganet.

PT Taman Wisata Candi (TWC) selaku pengelola Candi Prambanan angkat bicara terkait kejadian tersebut.

Dalam rilis resminya, PT TWC meminta maaf atas ketidaknyamanan bagi pengunjung lain.

"Kejadian tersebut berlangsung di sisi utara Candi Siwa pada 25 Desember 2025, pukul 11.00 WIB. Rombongan berjumlah sekitar 11 orang yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Polisi Khusus (Polsus) Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X telah memperingatkan rombongan yang melakukan zikir di Candi Prambanan," katanya.

PT TWC tengah melakukan koordinasi intensif dengan BPK Wilayah X untuk meningkatkan atensi terhadap perilaku wisatawan.

PT TWC memiliki tanggung jawab dalam menjaga kelestarian struktur fisik serta nilai historis Candi Prambanan.

"Oleh karena itu, setiap aktivitas di dalam zona inti candi diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk koordinasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X di bawah Kementerian Kebudayaan RI," ujarnya.