Prakiraan Cuaca Jogja Menjelang Malam Tahun Baru 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca yang menunjukkan variasi kondisi di lima kabupaten/kota di DIY pada hari ini, Rabu (31/12). Secara umum, wilayah Jogja akan mengawali hari dengan langit berawan di seluruh wilayah pada pagi hari.

Bagi Anda yang berada di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, harap meningkatkan kewaspadaan pada siang hari. Diprediksi akan terjadi hujan disertai petir. Pastikan Anda menyiapkan payung atau jas hujan, serta menghindari berteduh di bawah pohon besar atau papan reklame demi keamanan.

Sementara itu, untuk wilayah Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul, intensitas hujan diprediksi lebih rendah, yakni hujan ringan yang akan mengguyur mulai siang hingga sore hari.

Menjelang sore hari, intensitas hujan di Kota Yogyakarta dan Sleman akan mereda menjadi hujan ringan. Kondisi serupa (hujan ringan) juga masih akan bertahan di wilayah Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul.

Memasuki malam hari, cuaca cenderung lebih tenang. Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul akan kembali berawan.

Di Kulon Progo dan Gunungkidul cuaca diprediksi lebih cerah dengan kondisi cerah berawan, sangat mendukung bagi Anda yang ingin beraktivitas di luar ruangan pada malam nanti.

Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, menjelang malam pergantian tahun 2025:

Kota Yogyakarta

Pagi: Berawan

Siang: Hujan petir

Sore: Hujan ringan

Malam: Berawan