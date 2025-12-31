35 Kereta Api Ini Akan Berhenti Luar Biasa di Stasiun Lempuyangan

JPNN.com

Rabu, 31 Desember 2025 – 11:45 WIB
Kondisi di Stasiun Lempuyangan. Foto: Humas KAI

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tiga puluh lima perjalanan kereta api jarak jauh akan diterapkan berhenti luar biasa (BLB) di Stasiun Lempuyangan pada 31 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026.

Langkah ini untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan pelayanan kereta api menjelang pergantian tahun.

Selain itu, kebijakan ini sebagai antisipasi kepadatan lalu lintas dan potensi pengalihan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama di Kota Yogyakarta. 

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan pihaknya memprioritaskan kelancaran mobilitas masyarakat yang akan menuju stasiun. 

"Dengan BLB di Stasiun Lempuyangan, pelanggan memiliki pilihan akses untuk proses naik dan turun KA. Hal ini diharapkan makin memudahkan mobilitas masyarakat di tengah lalu lintas Kota Yogyakarta yang semakin padat," katanya, Rabu (31/12).

Kereta api jarak jauh yang menerapkan BLB pada 31 Desember 2025 di antaranya, KA Senja Utama Solo, KA Lodaya, KA Sancaka, KA Argo Dwipangga, KA Mutiara Selatan hingga KA Bima.

Kemudian, BLB pada 1 Januari 2026 di antaranya, KA Senja Utama Solo, KA Lodaya, KA Gajayana, KA Wijaya Kusuma, KA Malabar, KA Turangga hingga KA Manahan. 

"Tiga puluh lima KA ini tadinya tidak berhenti di Stasiun Lempuyangan. Namun, khusus pada 31 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026 dapat baik dan turun di Stasiun Lempuyangan untuk memudahkan calon penumpang," kata Feni.

