JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Pemkot Jogja Perketat Aturan Buang Sampah Mulai 2026

Pemkot Jogja Perketat Aturan Buang Sampah Mulai 2026

Rabu, 31 Desember 2025 – 12:00 WIB
Pemkot Jogja Perketat Aturan Buang Sampah Mulai 2026 - JPNN.com Jogja
Gotong royong membersihkan sampah di aliran sungai di Kota Yogyakarta. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Warga Kota Yogyakarta dilarang membuang sampah organik ke depo terhitung sejak Januari 2026.

Langkah ini diambil Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengurangi volume sampah di wilayah tersebut.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan bahwa sampah organik harus dikelola dengan baik.

Baca Juga:

"Sampah organik basah seperti sisa makanan dikumpulkan di ember dan dijemput penggerobak. Sedangkan organik kering dikumpulkan di titik kumpul tiap kelurahan ada 45, lalu dijemput oleh dinas lingkungan hidup,” kata Hasto, Senin (29/12).

Dia mengatakan pihaknya tidak tinggal diam dengan menyiapkan fasilitas agar masyarakat mengelola sampah organik tanpa harus dibuang ke depo.

"Selain itu ada biopori, kalau belum punya kita bikinkan. Jadi ada tiga alternatif selain ke depo, ini sekaligus mengurangi yang masuk depo,” katanya. 

Baca Juga:

Untuk mengawasi aturan ini, pihaknya telah menugaskan juru pilah sampah di tiap kelurahan. 

Mereka bertugas memastikan sampah organik tidak terbawa hingga ke depo. (mcr25/jpnn)

Pemerintah Kota Yogyakarta memperketat aturan pembuangan sampah bagi warganya terhitung sejak tahun depan. Sampah organik tak boleh dibuang ke depo.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   sampah yogyakarta sampah Hasto Wardoyo sampah organik depo sampah pemkot jogja darurat sampah warga Jogja warga kota yogyakarta

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU