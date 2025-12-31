Hutan Pinus Pengger Gaet Wisatawan dengan Fasilitas Glamping

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Fasilitas glamping kini hadir di kawasan Wana Wisata Budaya Mataram Mangunan.

Soft launching Glamping Pinus Pengger digelar Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa (30/12).

Masyarakat akan diberikan tanggung jawab langsung untuk mengelola fasilitas glamping tersebut.

Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan nantinya akan ada 10 unit glamping yang dikembangkan.

"Ini menjadi alternatif berbeda sehingga kami tidak harus berkompetisi, melainkan menghadirkan pengalaman unik agar wisatawan dapat memilih,” katanya.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya promosi dan kesiapan sumber daya manusia sebelum glamping diresmikan untuk umum.

Baca Juga: Penyebab Kebakaran Kios di Objek Wisata Buah Mangunan

"Ke depan yang paling penting adalah perencanaan berkelanjutan dan kesiapan SDM,” kata Ni Made.

Kepala Dinas Pariwisata DIY Imam Pratanadi mengatakan dengan lonjakan kunjungan wisatawan akan menjadi peluang bagus bagi Glamping Pinus Pengger.