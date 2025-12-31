JPNN.com

Rabu, 31 Desember 2025 – 16:05 WIB
Hutan Pinus Pengger Gaet Wisatawan dengan Fasilitas Glamping - JPNN.com Jogja
Fasilitas glamping di kawasan Hutan Pinus Pengger, Dlingo, Kabupaten Bantul. Foto: Humas Pemda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Fasilitas glamping kini hadir di kawasan Wana Wisata Budaya Mataram Mangunan.

Soft launching Glamping Pinus Pengger digelar Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa (30/12).

Masyarakat akan diberikan tanggung jawab langsung untuk mengelola fasilitas glamping tersebut.

Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan nantinya akan ada 10 unit glamping yang dikembangkan. 

"Ini menjadi alternatif berbeda sehingga kami tidak harus berkompetisi, melainkan menghadirkan pengalaman unik agar wisatawan dapat memilih,” katanya. 

Untuk itu, ia menekankan pentingnya promosi dan kesiapan sumber daya manusia sebelum glamping diresmikan untuk umum.

"Ke depan yang paling penting adalah perencanaan berkelanjutan dan kesiapan SDM,” kata Ni Made. 

Kepala Dinas Pariwisata DIY Imam Pratanadi mengatakan dengan lonjakan kunjungan wisatawan akan menjadi peluang bagus bagi Glamping Pinus Pengger. 

Hutan Pinus Pengger menambah fasilitas glamping untuk menarik minat wisatawan. Bisa jadi alternatif untuk menginap di Yogyakarta.
