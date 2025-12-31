Panduan Wisata Aman di Bantul: Beli Tikel Online, Waspada Cuaca Ekstrem

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pada momentum libur panjang akhir tahun ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mengeluarkan panduan khusus bagi wisatawan. Langkah ini diambil guna memastikan pengalaman berwisata di Bumi Projotamansari tetap aman, nyaman, dan bebas dari antrean panjang.

Kepala Dinas Pariwisata Bantul Saryadi menyarankan para wisatawan untuk beralih ke sistem digital, terutama dalam hal pemesanan tiket masuk.

Wisatawan sangat dianjurkan menggunakan aplikasi ticketing online resmi, Beti Sakebon (Beli Tiket Wisata ke Bantul Online).

"Kami menyarankan kepada wisatawan ketika membeli tiket masuk dilakukan melalui ticketing online atau pembayaran digital nontunai," ujar Saryadi di Bantul, Rabu (31/12).

Menurut Saryadi, penggunaan transaksi nontunai melalui aplikasi digital memiliki manfaat besar dalam meminimalkan penumpukan kendaraan dan antrean di loket masuk.

Mengingat kawasan pantai selatan diprediksi akan mengalami lonjakan kunjungan yang signifikan, kecepatan transaksi menjadi kunci kenyamanan bersama.

Selain kemudahan transaksi, Saryadi juga mengingatkan pentingnya transparansi. "Kami meminta wisatawan untuk selalu meminta bukti pembelian tiket retribusi masuk yang resmi sesuai dengan jumlah yang dibayarkan," tambahnya.

Tips Wisata Aman dan Nyaman di Bantul

Untuk menjamin keamanan selama perjalanan, Dinas Pariwisata Bantul merangkum beberapa poin penting bagi wisatawan: