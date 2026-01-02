Jadwal KRL Jogja Solo Hari Ini, Jumat 2 Januari 2026

JPNN.com

Jumat, 02 Januari 2026 – 08:52 WIB
Jadwal KRL Jogja Solo hari ini. Foto: Januardi/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Layanan KRL Commuterline lintas Yogyakarta menuju Solo kini menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Dengan total 13 stasiun pemberhentian dan 15 jadwal keberangkatan setiap harinya, transportasi ini menawarkan kemudahan perjalanan dengan tarif flat yang sangat terjangkau, yakni Rp 8.000 untuk satu kali perjalanan.

Metode pembayaran menggunakan Kartu Multi Trip (KMT), aplikasi GoJek (GoTransit), atau kartu uang elektronik bank seperti e-money, BRIZZI, TapCash, dan Flazz.

Berikut adalah jadwal lengkap keberangkatan Commuterline KRL dari Yogyakarta menuju Solo (Palur) di setiap stasiun pemberhentian untuk hari ini, Jumat 2 Januari 2026:

Sebagai catatan, karena hari ini adalah hari Jumat, jadwal kereta dengan kode "F" (KA 730F) beroperasi sebagaimana ketentuan layanan yang berlaku pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu.

Jadwal Keberangkatan di Setiap Stasiun (Arah Solo/Palur)

• Stasiun Yogyakarta: 05:05, 06:00, 07:05, 07:54, 08:49, 10:56, 12:07, 13:57, 15:01, 16:10, 17:35, 18:08, 20:15, 21:20, 22:35.

• Stasiun Lempuyangan: 05:10, 06:06, 07:10, 07:59, 08:54, 11:01, 12:12, 14:02, 15:06, 16:15, 17:40, 18:31, 20:20, 21:25, 22:40.

