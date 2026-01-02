Jadwal KRL Jogja Solo Hari Ini, Jumat 2 Januari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Layanan KRL Commuterline lintas Yogyakarta menuju Solo kini menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Dengan total 13 stasiun pemberhentian dan 15 jadwal keberangkatan setiap harinya, transportasi ini menawarkan kemudahan perjalanan dengan tarif flat yang sangat terjangkau, yakni Rp 8.000 untuk satu kali perjalanan.

Metode pembayaran menggunakan Kartu Multi Trip (KMT), aplikasi GoJek (GoTransit), atau kartu uang elektronik bank seperti e-money, BRIZZI, TapCash, dan Flazz.

Baca Juga: 35 Kereta Api Ini Akan Berhenti Luar Biasa di Stasiun Lempuyangan

Berikut adalah jadwal lengkap keberangkatan Commuterline KRL dari Yogyakarta menuju Solo (Palur) di setiap stasiun pemberhentian untuk hari ini, Jumat 2 Januari 2026:

Sebagai catatan, karena hari ini adalah hari Jumat, jadwal kereta dengan kode "F" (KA 730F) beroperasi sebagaimana ketentuan layanan yang berlaku pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu.

Jadwal Keberangkatan di Setiap Stasiun (Arah Solo/Palur)

Baca Juga: 52 Persen Tiket Kereta Api untuk Libur Akhir Tahun Sudah Terjual

• Stasiun Yogyakarta: 05:05, 06:00, 07:05, 07:54, 08:49, 10:56, 12:07, 13:57, 15:01, 16:10, 17:35, 18:08, 20:15, 21:20, 22:35.

• Stasiun Lempuyangan: 05:10, 06:06, 07:10, 07:59, 08:54, 11:01, 12:12, 14:02, 15:06, 16:15, 17:40, 18:31, 20:20, 21:25, 22:40.