JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Rute Bus Listrik Yogyakarta, Siap Mengantar ke Jalur Strategis

Rute Bus Listrik Yogyakarta, Siap Mengantar ke Jalur Strategis

Jumat, 02 Januari 2026 – 09:30 WIB
Rute Bus Listrik Yogyakarta, Siap Mengantar ke Jalur Strategis - JPNN.com Jogja
Bus listrik beroperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menikmati suasana Kota Yogyakarta kini makin nyaman dan modern dengan adanya bus listrik yang sudah resmi beroperasi. Bus listrik Yogyakarta melayani wisatawan yang ingin berkunjung ke berbagai destinasi ikonik, mulai dari pusat perbelanjaan hingga sentra oleh-oleh khas Jogja.

Tanpa suara bising dan bebas polusi, bus listrik ini beroperasi mulai pukul 12.30 hingga 20.30 WIB. Berikut adalah panduan rute yang bisa Anda gunakan untuk mengisi waktu liburan hari ini:

Rute Uji Coba 2: Jalur Bakpia dan Wisata Budaya
Rute ini merupakan pilihan terbaik bagi Anda yang ingin berburu oleh-oleh legendaris atau mengunjungi situs bersejarah. Dimulai dari Halte Ngabean, bus akan membawa Anda menyusuri jantung kota.

Baca Juga:

Pusat Oleh-oleh: Bus akan berhenti di Portabel Pasar Pathuk, yang merupakan sentra Bakpia Pathuk yang terkenal. Selain itu, bus juga melewati Pasar Kranggan.

Pusat Rekreasi & Belanja: Anda bisa turun di Halte Malioboro 1, 2, atau 3 untuk menikmati suasana pedestarian, atau menuju Portable Tejokusuman untuk akses ke kawasan Tamansari.

Alur Perjalanan: Ngabean – Pasar Pathuk – Jl. Gandekan – Jlagran – Pasar Kranggan – Mangkubumi – Malioboro – Tamansari – Kembali ke Ngabean.

Baca Juga:

Rute Bus Listrik Yogyakarta, Siap Mengantar ke Jalur StrategisRute bus listrik Yogyakarta. Foto: Dok. Trans Jogja

Rute Uji Coba 3: Jalur Mall dan Akses Utara
Bagi wisatawan yang datang dari arah utara atau ingin mengunjungi pusat perbelanjaan modern, Rute 3 adalah pilihan yang tepat. Rute ini menghubungkan Terminal Jombor langsung ke kawasan Malioboro.

Berikut kami sajikan rute dan jadwal keberangkatan bus listrik Yogyakarta pada hari ini, Jumat 2 Januari 2026.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   bus listrik bus listrik jogja bus listrik yogyakarta rute bus listrik jogja

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU