Rute Bus Listrik Yogyakarta, Siap Mengantar ke Jalur Strategis

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menikmati suasana Kota Yogyakarta kini makin nyaman dan modern dengan adanya bus listrik yang sudah resmi beroperasi. Bus listrik Yogyakarta melayani wisatawan yang ingin berkunjung ke berbagai destinasi ikonik, mulai dari pusat perbelanjaan hingga sentra oleh-oleh khas Jogja.

Tanpa suara bising dan bebas polusi, bus listrik ini beroperasi mulai pukul 12.30 hingga 20.30 WIB. Berikut adalah panduan rute yang bisa Anda gunakan untuk mengisi waktu liburan hari ini:

Rute Uji Coba 2: Jalur Bakpia dan Wisata Budaya

Rute ini merupakan pilihan terbaik bagi Anda yang ingin berburu oleh-oleh legendaris atau mengunjungi situs bersejarah. Dimulai dari Halte Ngabean, bus akan membawa Anda menyusuri jantung kota.

Pusat Oleh-oleh: Bus akan berhenti di Portabel Pasar Pathuk, yang merupakan sentra Bakpia Pathuk yang terkenal. Selain itu, bus juga melewati Pasar Kranggan.

Pusat Rekreasi & Belanja: Anda bisa turun di Halte Malioboro 1, 2, atau 3 untuk menikmati suasana pedestarian, atau menuju Portable Tejokusuman untuk akses ke kawasan Tamansari.

Alur Perjalanan: Ngabean – Pasar Pathuk – Jl. Gandekan – Jlagran – Pasar Kranggan – Mangkubumi – Malioboro – Tamansari – Kembali ke Ngabean.

Rute Uji Coba 3: Jalur Mall dan Akses Utara

Bagi wisatawan yang datang dari arah utara atau ingin mengunjungi pusat perbelanjaan modern, Rute 3 adalah pilihan yang tepat. Rute ini menghubungkan Terminal Jombor langsung ke kawasan Malioboro.