Pengemudi Ojol Dianiaya di Lapangan Trirenggo Bantul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang pengemudi ojek online menjadi korban penganiayaan di Lapangan Trirenggo, Kabupaten Bantul pada 30 Desember 2025.

Peristiwa itu bermula saat korban bernama Muhammad Arif Affandi menunggu orderan di indekos temannya di Jalan Parangtritis.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan saat hendak meninggalkan indekos, korban dituduh mencuri topi penghuni lainnya.

Keesokan harinya korban mendapatkan pesan WhatsApp dari ARF alias T bahwa ada orderan mengantar makanan.

Kemudian, korban dibonceng oleh ARF menuju Lapangan Trirenggo malam hari.

"Setelah sampai di lapangan, korban diminta mengakui bahwa telah mengambil topi milik salah satu penghuni indekos," kata Iptu Rita, Jumat (2/1).

Korban lantas dipukul dan dicambuk menggunakan selang oleh dua orang yang tidak dikenal.

"Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bagian wajah dan memar di punggung dan dada," ujarnya.