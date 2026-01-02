Daop 6 Yogyakarta Layani 1 Juta Penumpang Selama Momen Nataru

JPNN.com

Jumat, 02 Januari 2026 – 20:00 WIB
Suasana di stasiun wilayah Daop 6 Yogyakarta saat momen libur akhir tahun. Foto: Humas KAI

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - KAI Daop 6 Yogyakarta mencatat total 1.004.433 pelanggan hingga hari ke-16 angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2026.

Perincian pelanggan tersebut terdiri dari 500.137 penumpang naik dan 504.296 penumpang turun di wilayah Daop 6 Yogyakarta. 

Manager KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan angkutan Natal dan tahun baru masih tersisa dua hari.

"Kami mencatat masih ada 17.441 tiket keberangkatan dari stasiun-stasiun Daop 6 Yogyakarta," ujarnya, Jumat (2/1).

Lebih lanjut, pihaknya mencatat adanya kenaikan penumpang kereta api dibandingkan periode Nataru sebelumnya. 

Kenaikan penumpang kali ini menyentuh angka 12 persen.

"Sisa tempat duduk angkutan Nataru dari wilayah Daop 6 Yogyakarta masih ada sebanyak 17.441 tiket termasuk untuk tujuan kota favorit seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang dan Semarang," kata Feni.

Sejumlah KA keberangkatan Daop 6 Yogyakarta dengan tempat duduk yang masih tersedia hingga 4 Januari 2026 di antaranya, KA Tambahan Yogyakarta-Gambir, KA Taksaka, KA Manahan hingga KA Sancaka. (mcr25/jpnn)

KAI Daop 6 Yogyakarta mengungkapkan adanya lonjakan penumpang di momen libur akhir tahun kali ini.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

