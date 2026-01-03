JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Sabut 3 Januari 2026

Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Sabut 3 Januari 2026

Sabtu, 03 Januari 2026 – 09:10 WIB
Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Sabut 3 Januari 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Jadwal film di bioskop Jogja pada hari ini. Foto: Antara/HO-Disney

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menjelang akhir pekan, deretan film box office terbaru siap menghibur warga Yogyakarta. Mulai dari petualangan epik di Pandora dalam Avatar: Fire and Ash, kembalinya aksi kocak personel Agak Laen, hingga horor mencekam Janur Ireng, bioskop-bioskop di Jogja menawarkan pilihan tontonan yang beragam.

Bagi Anda yang berencana menghabiskan waktu di bioskop hari ini, Sabtu (3/1), berikut adalah jadwal lengkap pemutaran film di beberapa mal besar di Yogyakarta:

Berikut adalah informasi jadwal penayangan film di beberapa bioskop utama Yogyakarta untuk hari ini, Sabtu, 3 Januari 2026. Nikmati akhir pekan Anda dengan deretan film terbaru mulai dari animasi keluarga hingga horor mencekam.

Baca Juga:

Ambarukmo Plaza
Agak Laen: Menyala Pantiku! (R13+)
Durasi: 197 Menit
Jam Tayang: 12:00, 14:20, 16:40, 19:00, 21:20

Avatar: Fire and Ash (R17+)
Durasi: 94 Menit
Jam Tayang: 12:15, 16:00, 19:45

Janur Ireng: Sewu Dino The Prequel (R17+)
Durasi: 94 Menit
Jam Tayang: 13:10, 15:05, 17:00, 18:55, 20:50

Baca Juga:

Dusun Mayit (R13+)
Durasi: 95 Menit
Jam Tayang: 13:20, 15:15, 17:10, 19:05, 21:00

The Housemaid (R17+)
Durasi: 131 Menit
Jam Tayang: 13:55, 18:40

Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja pada hari ini, Sabtu 3 Januari 2026. Banyak film baru yang menarik untuk ditonton.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   bioskop Jogja bioskop hari ini jadwal bioskop hari ini jadwal bioskop jogja jadwal bioskop amplaz jadwal bioskop pakuwon mall jadwal bioskop transmart

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU