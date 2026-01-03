Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Sabut 3 Januari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menjelang akhir pekan, deretan film box office terbaru siap menghibur warga Yogyakarta. Mulai dari petualangan epik di Pandora dalam Avatar: Fire and Ash, kembalinya aksi kocak personel Agak Laen, hingga horor mencekam Janur Ireng, bioskop-bioskop di Jogja menawarkan pilihan tontonan yang beragam.

Bagi Anda yang berencana menghabiskan waktu di bioskop hari ini, Sabtu (3/1), berikut adalah jadwal lengkap pemutaran film di beberapa mal besar di Yogyakarta:

Berikut adalah informasi jadwal penayangan film di beberapa bioskop utama Yogyakarta untuk hari ini, Sabtu, 3 Januari 2026. Nikmati akhir pekan Anda dengan deretan film terbaru mulai dari animasi keluarga hingga horor mencekam.

Ambarukmo Plaza

Agak Laen: Menyala Pantiku! (R13+)

Durasi: 197 Menit

Jam Tayang: 12:00, 14:20, 16:40, 19:00, 21:20

Avatar: Fire and Ash (R17+)

Durasi: 94 Menit

Jam Tayang: 12:15, 16:00, 19:45

Janur Ireng: Sewu Dino The Prequel (R17+)

Durasi: 94 Menit

Jam Tayang: 13:10, 15:05, 17:00, 18:55, 20:50

Dusun Mayit (R13+)

Durasi: 95 Menit

Jam Tayang: 13:20, 15:15, 17:10, 19:05, 21:00

The Housemaid (R17+)

Durasi: 131 Menit

Jam Tayang: 13:55, 18:40