Taman Pintar Yogyakarta Catat 700 Ribu Pengunjung Sepanjang 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Taman Pintar Yogyakarta masih menjadi magnet destinasi favorit bagi wisatawan.

Sepanjang 2025, Taman Pintar mencatatkan jumlah kunjungan wisatawan mencapai 700 ribu orang.

Kepala UPT Pengelolaan Taman Budaya Kota Yogyakarta Karmila menyebut kunjungan tertinggi terjadi pada Desember sebanyak 113 pengunjung.

“Kalau dihitung sementara, total pengunjung sekitar 700 ribu, bahkan kemungkinan mencapai kurang lebih 720 ribu orang karena masih ada data yang belum terakumulasi," katanya, Jumat (2/1).

Rata-rata kunjungan harian di Taman Pintar Yogyakarta sebanyak 4.000-5.000 orang.

Bahkan pengunjung periode 2025 pernah menginjak angka 6.000 per hari.

“Itu menjadi salah satu angka tertinggi kunjungan harian kami sepanjang tahun,” ujar Karmila.

Berkat peningkatan volume pengunjung, Taman Pintar Yogyakarta mencatat pendapatan kurang lebih Rp 14,45 miliar.