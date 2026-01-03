JPNN.com

Gunungkidul Punya Destinasi Wisata Baru, Diresmikan Langsung Oleh Bupati

Sabtu, 03 Januari 2026 – 17:43 WIB
Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih meninjau Pictniq. Foto: Humas Pemkab Gunungkidul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih meresmikan Pictniq, objek wisata baru di kawasan perbukitan Patuk pada Rabu (31/12).

Di Pictniq terdapat sejumlah ikon dari berbagai negara di belahan dunia.

Spot foto aestetik ini diharapkan dapat menjadi daya tarik pengunjung.

Presiden Direktur Pictniq Yudi Harsono berharap destinasi baru di Gunungkidul ini jadi magnet menarik kunjungan wisatawan.

"Destinasi ini diharapkan dapat menjadi ikon wisata baru atau "Top of Jogja" yang membawa manfaat luas bagi pendapatan asli daerah maupun ekonomi kerakyatan," katanya.

Senada dengan Yudi, Endah berharap kehadiran Pictniq berkontribusi dalam perputaran ekonomi bagi warga sekitar.

"Diharapkan dapat memberikan multiplier effect dari kehadiran destinasi ini, termasuk terbukanya lapangan kerja bagi warga sekitar melalui pengelolaan parkir dan pelibatan UMKM lokal dalam menjajakan produk makanan olahan desa," kata Endah.

Pictniq dalam tahap pertama telah menyelesaikan pembangunan spot foto.

Destinasi wisata Pictniq belum lama ini diresmikan langsung oleh Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih.
