UGM Libatkan Warga Aceh Utara dalam Membangun Hunian Sementara

Sabtu, 03 Januari 2026 – 18:00 WIB
Proses pembangunan hunian sementara di Aceh Utara oleh tim UGM dan warga. Foto: dok UGN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Universitas Gadjah Mada (UGM) akan membangun 100 hunian sementara di Kabupaten Aceh Utara.

Hunian ini dibangun melibatkan warga melalui pelatihan keterampilan konstruksi.

Pelatihan keterampilan konstruksi bagi warga dilaksanakan pada 31 Desember 2025 dengan melibatkan tim ahli konstruksi dan kebencanaan.

Ketua Tim Ashar Saputra mengatakan pelatihan ini diikuti 14 peserta dari Desa Geudumbak dan sekitarnya. 

“Kami berangkat dari Yogyakarta dan langsung mendampingi pelatihan agar warga siap membangun hunian ini bersama-sama,” katanya Jumat (2/1).

Menurut Ashar, warga aktif berkontribusi sebagai bagian dari tim pembangunan.

“Warga sangat bersemangat karena mereka bisa ikut membangun rumahnya sendiri dan melihat hasilnya secara langsung,” katanya. 

Di sisi lain, ia mengakui proses pembangunan menghadapi sejumlah hambatan, yaitu ketersediaan listrik, air bersih serta kondisi jalan yang berlumpur akibat hujan.

Sebanyak 100 unit hunian sementara akan dibangun di Aceh Utara dengan melibatkan warga sekitar.
