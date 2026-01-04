JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini KKP Bangun Kampung Nelayan Merah Putih di Poncosari Bantul

KKP Bangun Kampung Nelayan Merah Putih di Poncosari Bantul

Minggu, 04 Januari 2026 – 10:45 WIB
KKP Bangun Kampung Nelayan Merah Putih di Poncosari Bantul - JPNN.com Jogja
Fasilitas yang ada di KNMP Poncosari, Kabupaten Bantul. Foto: Pemkab Bantul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Poncosari, Kabupaten Bantul diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dalam kunjungannya ke KNMP Poncosari mengatakan bahwa kampung nelayan ini mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan hingga distribusi hasil tangkapan.

Selain di Bantul, pengembangan kampung nelayan juga dilakukan kementerian terkait di Tuban, Purworejo, Cirebon, dan Pati.

Baca Juga:

Dia menargetkan KNMP bisa rampung bulan ini.

"Sama seperti yang kami bangun 18 bulan lalu di Biak. Di sana hasilnya cukup bagus, ya, kemudian produktivitasnya meningkat sampai 121 persen,” ujarnya, Jumat (2/1).

Sakti meyakini KNMP Poncosari akan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul.

Baca Juga:

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan KNMP dirancang untuk menjawab kebutuhan nelayan di wilayah tersebut. 

"Maka, ekosistem nelayan ini bisa lebih bergerak karena ada fasilitas yang memadai,” kata bupati.

Kampung Nelayan Merah Putih di Poncosari Bantul diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   kampung nelayan poncosari kampung nelayan KNMP Poncosari kementerian Kelautan dan Perikanan bantul kampung nelayan merah putih

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU