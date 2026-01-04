KKP Bangun Kampung Nelayan Merah Putih di Poncosari Bantul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Poncosari, Kabupaten Bantul diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dalam kunjungannya ke KNMP Poncosari mengatakan bahwa kampung nelayan ini mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan hingga distribusi hasil tangkapan.

Selain di Bantul, pengembangan kampung nelayan juga dilakukan kementerian terkait di Tuban, Purworejo, Cirebon, dan Pati.

Dia menargetkan KNMP bisa rampung bulan ini.

"Sama seperti yang kami bangun 18 bulan lalu di Biak. Di sana hasilnya cukup bagus, ya, kemudian produktivitasnya meningkat sampai 121 persen,” ujarnya, Jumat (2/1).

Sakti meyakini KNMP Poncosari akan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan KNMP dirancang untuk menjawab kebutuhan nelayan di wilayah tersebut.

"Maka, ekosistem nelayan ini bisa lebih bergerak karena ada fasilitas yang memadai,” kata bupati.