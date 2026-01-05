Prakiraan Cuaca Jogja: Dominan Berawan, Sleman Berpotensi Hujan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini akan didominasi oleh kondisi berawan di hampir seluruh wilayah. Namun, masyarakat di wilayah utara, khususnya Kabupaten Sleman, diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan ringan pada sore hari.

Berikut adalah perincian prakiraan cuaca untuk setiap wilayah di DIY pada hari ini, Senin 5 Januari 2026.

1. Kota Yogyakarta

Kondisi cuaca di pusat kota diperkirakan sangat stabil sepanjang hari. Sangat mendukung bagi Anda yang ingin beraktivitas di luar ruangan.

Pagi - Malam: Berawan

2. Kabupaten Sleman

Wilayah Sleman menjadi satu-satunya wilayah yang diprediksi akan mengalami perubahan cuaca signifikan pada hari ini.

Pagi - Siang: Berawan

Baca Juga: Kerugian Akibat Cuaca Ekstrem di Jogja Tembus Rp 900 Juta

Sore: Hujan Ringan

Malam: Berawan