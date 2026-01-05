JPNN.com

Pabrik Tahu di Bantul Terbakar, Ini Pemicunya

Senin, 05 Januari 2026 – 08:05 WIB
Petugas damkar dan polisi mengecek lokasi kebakaran di Ngestiharjo, Bantul pada Sabtu (3/1). Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebuah pabrik yang memproduksi tahu di Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta terbakar pada Sabtu malam (3/1).

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto menyebut peristiwa itu bermula saat aktivitas menggoreng tahu di pabrik selesai pada pukul 16.30 WIB.

"Kemudian, karyawan yang berjumlah delapan orang beristirahat. Setelah itu, sekitar pukul 18.15 WIB salah satu karyawan melihat api dari tungku merembet ke dinding dan atap pabrik," katanya.

Api begitu cepat menjalar karena tiupan angin dari pintu pabrik yang tidak ditutup.

Dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api.

Akibat kebakaran ini, sejumlah fasilitas dan bangunan ludes dilalap si jago merah.

"Kebakaran diduga akibat bara api tungku yang terkena angin dan merembet ke dinding yang kotor terkena serbuk kayu serta minyak," ujarnya.

Adapun kerugian materiel dalam kebakaran tersebut diperkirakan mencapai Rp 15.000.000.

Sebuah pabrik produksi tahu di Ngestiharjo, Bantul terbakar saat karyawan selesai menggoreng tahun. Polisi menduga penyebabnya adalah api yang merembet.
