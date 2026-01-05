Liburan Usai, Puluhan Ribu Wisatawan Mulai Meninggalkan Jogja

JPNN.com

Senin, 05 Januari 2026 – 09:00 WIB
Kondisi stasiun di Daop 6 Yogyakarta saat momen puncak arus balik, Minggu (4/1). Foto: dok KAI

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Puluhan ribu wisatawan yang liburan ke Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta mulai kembali ke tempat masing-masing.

PT KAI Daop 6 Yogyakarta menyebut bahwa puncak arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 terjadi pada Minggu, 4 Januari 2026.

Total ada 36.723 penumpang kereta api diberangkatkan dari wilayah Daop 6 yang meliputi stasiun di Yogyakarta, Klaten dan Surakarta.

Selain penumpang yang berangkat, ada pula penumpang yang tiba di stasiun-stasiun Daop 6, yaitu mencapai 26.491 orang.

Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan ada peningkatan angka keberangkatan penumpang sebesar 22 persen dibandingkan akhir pekan biasanya. 

"Hari ini menjadi puncak arus balik di Daop 6 Yogyakarta khususnya Stasiun Tugu Yogyakarta yang memberangkatkan 16.597 penumpang," ujar Feni pada Minggu (4/1).

Puncak arus balik di Stasiun Lempuyangan memberangkatkan 5.349 penumpang, Stasiun Solo Balapan memberangkatkan 5.891 penumpang, Stasiun Klaten memberangkatkan 1.887 penumpang, dan Stasiun Wates memberangkatkan 739 penumpang.

"Sisa tempat duduk angkutan Nataru dari wilayah Daop 6 Yogyakarta masih ada 7.000 tiket, termasuk untuk tujuan kota favorit, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang dan Semarang," katanya. 

PT KAI Daop 6 Yogyakarta mencatat ada puluhan ribu penumpang kereta api yang berangkat dari Jogja, Solo dan Klaten.
