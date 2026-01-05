Pembangunan Talut di Wunut Imogiri Rampung, Kendaraan Roda 2 Boleh Melintas

jogja.jpnn.com, BANTUL - Pemerintah Kabupaten Bantul, DIY, telah selesai membangun ulang talut yang sempat longsor di Padukuhan Wunut, Kalurahan Sriharjo, Kecamatan Imogiri.

Talut di tepian Kali Oya itu ambrol pada akhir November 2025 sehingga akses jalan utama terputus dan sejumlah warga terpaksa mengungsi.

Lurah Sriharjo Titik Istiyawatun Khasanah mengatakan rampungnya pembangunan talut memudahkan arus lalu lintas warga.

“Talut sudah selesai, tetapi baru kendaraan roda dua dahulu yang boleh lewat, belum yang berat," kata Titik, Senin (5/1).

Menurut dia, larangan melintas bagi kendaraan roda empat bertujuan agar tanah yang ada di talut kokoh terlebih dahulu.

"(Proses pembangunan talud) kurang lebih sebulan," ujarnya.

Baca Juga: Jawa hingga Papua Rawan Diterjang Banjir dan Longsor

Talut di Padukuhan Wunut itu ambrol karena hujan lebat yang melanda Bantul pada 21 November 2025.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan bahwa wilayah Wunut, Kelurahan Sriharjo, khususnya yang berada di tepi Kali Oya, memiliki karakteristik tanah yang khas sehingga memerlukan penanganan khusus yang tidak bisa diputuskan sembarangan.