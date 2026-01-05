JPNN.com

Kunjungan Wisatawan ke Jogja Naik 50 Persen, Tembus 2,2 Juta Orang

Senin, 05 Januari 2026 – 21:30 WIB
Jumlah kunjungan wisatawan selama momen libur akhir tahun di Yogyakarta. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meningkat selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Data yang dihimpun oleh Dinas Pariwisata DIY menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan saat libur akhir tahun mencapai 2.270.228 orang.

Pada libur akhir tahun sebelumnya, jumlah kunjungan wisatawan ke Jogja hanya 1.513.081.

"Meningkat 50,40 persen dari capaian tahun lalu," kata Kepala Dinas Pariwisata DIY Imam Pratanadi, Senin (5/1).

Menurut Imam, sebaran wisatawan paling tinggi ada di Kota Yogyakarta, yaitu mencapai 946.191 orang.

Kemudian, disusul Kabupaten Sleman 729.673, Kabupaten Gunungkidul dengan 339.430, Kabupaten Bantul 168.896 dan Kabupaten Kulon Progo 73.430 wisatawan.

Imam mengatakan bahwa salah satu platform pencarian akomodasi menempatkan DIY sebagai daerah terfavorit tujuan berlibur masyarakat Indonesia.

"DIY menggeser Bali yang menempati urutan kedua. Pencarian akomodasi di DIY tumbuh menjadi 29 persen dibandingkan 2024. Predikat sebagai destinasi favorit utama ini menunjukkan bahwa daya tarik wisata berbasis budaya dan alam di DIY masih menjadi referensi tertinggi bagi masyarakat dalam menentukan tujuan berlibur," ujarnya.

