Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Selasa 6 Januari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Yogyakarta melalui Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kalasan menginformasikan adanya jadwal pemeliharaan jaringan listrik pada hari ini, Selasa 6 Januari 2026.

Langkah ini dilakukan dalam rangka menjaga keandalan pasokan listrik serta upaya perluasan jaringan di wilayah tersebut. Masyarakat diimbau untuk mempersiapkan diri selama proses pengerjaan berlangsung.

Jadwal Pemadaman

Hari/Tanggal: Selasa, 6 Januari 2026

Waktu: 11.00 – 14.00 WIB (Durasi ± 3 Jam)

Keperluan: Pemeliharaan LBS dan Perluasan Jaringan

Wilayah Terdampak

Pemadaman akan mencakup area yang cukup luas, mulai dari perkantoran, tempat wisata, hingga pemukiman warga di sekitar jalan utama dan pedusunan. Berikut adalah daftar lokasi yang terdampak:

Baca Juga: Seorang Warga Bantul Tewas Tersengat Listrik Saat Memotong Dahan Pohon

Fasilitas Umum & Perkantoran: JOGJA TV, KIDS FUN, SMP N 3 Berbah, SLB Dharma Bhakti Piyungan, SMP/SMA Muhammadiyah Piyungan, Koramil 0729/08 Piyungan, KUA Kapanewon Piyungan, dan PDAM Cikal.

Area Industri & Bisnis: PT Perwita Karya Tegalyoso, PT IGP Cikal, dan area sepanjang Jl. Wonosari.