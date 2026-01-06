JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Selasa 6 Januari 2026

Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Selasa 6 Januari 2026

Selasa, 06 Januari 2026 – 05:05 WIB
Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Selasa 6 Januari 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi Jadwal pemadaman listrik di Jogja hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Yogyakarta melalui Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kalasan menginformasikan adanya jadwal pemeliharaan jaringan listrik pada hari ini, Selasa 6 Januari 2026.

Langkah ini dilakukan dalam rangka menjaga keandalan pasokan listrik serta upaya perluasan jaringan di wilayah tersebut. Masyarakat diimbau untuk mempersiapkan diri selama proses pengerjaan berlangsung.

Jadwal Pemadaman
Hari/Tanggal: Selasa, 6 Januari 2026

Baca Juga:

Waktu: 11.00 – 14.00 WIB (Durasi ± 3 Jam)

Keperluan: Pemeliharaan LBS dan Perluasan Jaringan

Wilayah Terdampak
Pemadaman akan mencakup area yang cukup luas, mulai dari perkantoran, tempat wisata, hingga pemukiman warga di sekitar jalan utama dan pedusunan. Berikut adalah daftar lokasi yang terdampak:

Baca Juga:

Fasilitas Umum & Perkantoran: JOGJA TV, KIDS FUN, SMP N 3 Berbah, SLB Dharma Bhakti Piyungan, SMP/SMA Muhammadiyah Piyungan, Koramil 0729/08 Piyungan, KUA Kapanewon Piyungan, dan PDAM Cikal.

Area Industri & Bisnis: PT Perwita Karya Tegalyoso, PT IGP Cikal, dan area sepanjang Jl. Wonosari.

Beberapa wilayah di Jogja akan mengalami pemadaman listrik pada hari ini, Selasa 6 Januari 2026.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   pemadaman listrik pemadaman listrik hari ini info pemadaman listrik jadwal pemadaman listrik jadwal pemadaman listrik hari ini Pemadaman listrik jogja pemadaman listrik sleman

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU