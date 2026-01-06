Puluhan Mahasiswa Unisa Diduga Keracunan Makanan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Grhasia angkat bicara terkait puluhan mahasiswa Universitas Aisyiyah Yogyakarta (Unisa) yang diduga keracunan makanan.

Puluhan siswa Unisa mengikuti kegiatan Early Clinical Exposure (ECE) di lingkungan RSJ Grhasia pada akhir Desember 2025.

Pada malam harinya, sejumlah peserta mengeluh mual, muntah, diare, demam hingga pusing.

Direktur RSJ Grhasia Akhmad Akhadi mengatakan pihaknya merespons cepat gejala yang dialami peserta ECE tersebut.

Selanjutnya, pihak RSJ Grhasia memberikan pelayanan medis dengan cepat dan proporsional serta melakukan penjemputan serta pemeriksaan medis terhadap mahasiswa yang berada di luar area rumah sakit.

"Berdasarkan hasil pemantauan terakhir, kondisi seluruh mahasiswa yang terdampak menunjukkan perbaikan secara klinis. Sebagian mahasiswa telah diperbolehkan menjalani rawat jalan, sementara lainnya tetap dalam pemantauan medis sesuai kebutuhan," kata Akhmad, Senin (5/1).

Ia menegaskan hingga saat ini tidak terdapat laporan kondisi kegawatan lanjutan.

Adapun mahasiswa yang dirawat di RSJ Grhasia seluruhnya sudah diperbolehkan untuk pulang.