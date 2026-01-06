JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Warga Yogyakarta Resmi Dilarang Buang Sampah Organik, DLH Mulai Keliling Kelurahan

Warga Yogyakarta Resmi Dilarang Buang Sampah Organik, DLH Mulai Keliling Kelurahan

Selasa, 06 Januari 2026 – 18:39 WIB
Warga Yogyakarta Resmi Dilarang Buang Sampah Organik, DLH Mulai Keliling Kelurahan - JPNN.com Jogja
Petugas DLH Yogyakarta menjemput sampah organik kering, Senin (5/1). Foto: pemkot jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta memulai program strategis penanganan sampah. Terhitung sejak 5 Januari 2026, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta resmi memulai layanan penjemputan sampah organik kering secara langsung sebagai tindak lanjut atas larangan pembuangan sampah organik ke depo.

Kebijakan ini diambil untuk menekan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) dan menciptakan lingkungan kota yang lebih bersih.

Dalam skema baru ini, masyarakat diminta untuk memilah sampah organik mereka ke dalam dua kategori utama agar penanganannya lebih efektif.

Baca Juga:

Sampah organik basah hasil dari sisa makanan dikumpulkan dalam wadah atau ember dan diambil oleh petugas penggerobak (offtaker). Program ini sudah berjalan selama beberapa bulan terakhir.

Sedangkan untuk sampah organik kering, misalnya dedaunan atau ranting, dikumpulkan di 45 titik kumpul yang tersebar di setiap kelurahan, yang kemudian akan dijemput oleh armada DLH Kota Yogyakarta.

"Langkah ini sudah bisa dirasakan dampak positifnya. Sekarang depo jadi lebih bersih dan tidak bau. Ini salah satu manfaat nyata dari pemilahan sampah sejak dari rumah," ujar Supriyanto, Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup DLH Kota Yogyakarta.

Baca Juga:

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan bahwa pemerintah tidak sekadar melarang, tetapi juga memberikan solusi konkret bagi warga.

Ada tiga jalur yang bisa ditempuh masyarakat agar sampah tidak berakhir di depo.

Larangan membuang sampah organik di depo mulai berlaku untuk warga Kota Yogyakarta. DLH mulai menjemput sampah kering di setiap kelurahan.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   sampah yogyakarta sampah organik depo sampah Jogja DLH Yogyakarta Pemkot Yogyakarta warga yogyakarta yogyakarta darurat sampah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU