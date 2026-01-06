Kota Yogyakarta Tembus 1,1 Juta Wisatawan, Malioboro dan Kuliner Jadi Magnet Utama

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kota Yogyakarta sukses menjadi magnet utama wisatawan selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta mencatat lonjakan kunjungan yang sangat signifikan, sekaligus mencatatkan tren positif pada sektor pengeluaran wisatawan dan lama tinggal.

Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, terhitung sejak 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Jogja mencapai 1.167.613 orang.

Angka ini dikonfirmasi telah melampaui target awal yang ditetapkan pemerintah kota.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Wahyu Hendratmoko mengungkapkan bahwa pondasi pariwisata kota saat ini sangat kuat. Selain jumlah orang, kualitas kunjungan juga meningkat.

Rata-rata pengeluaran atau Spending Money mencapai Rp 3.096.445 per orang per kunjungan.

Sedangkan untuk rata-rata lama tinggal (Length of Stay) mencapai 2,36 hari.

"Alhamdulillah, angka-angka ini menunjukkan pariwisata kami makin bergeliat. Harapannya, ini menjadi awal yang baik untuk 2026," ujar Wahyu, Selasa (6/1).

Destinasi Favorit dan Sentra Kuliner

Selama masa liburan, beberapa titik ikonik masih menjadi primadona utama. Kawasan pedestrian Malioboro, Keraton Yogyakarta, dan Kebun Binatang Gembira Loka tercatat sebagai destinasi dengan kepadatan pengunjung tertinggi.