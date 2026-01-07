Info Cuaca: Pagi Cerah Merata di Seluruh DIY, Sleman Waspadai Hujan Siang Ini

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dapat mengawali hari Rabu, 7 Januari 2026, dengan suasana yang cerah. Berdasarkan data prakiraan cuaca terbaru, sinar matahari diprediksi akan menyinari seluruh kabupaten dan kota di DIY sejak pagi hari. Namun, kondisi ini akan mengalami perubahan memasuki siang hingga malam hari.

Secara umum, cuaca akan beralih menjadi berawan di sebagian besar wilayah, dengan catatan khusus untuk Kabupaten Sleman yang berpotensi mengalami hujan ringan.

Berikut adalah rincian cuaca untuk masing-masing wilayah di DIY:

Kota Yogyakarta Mengawali pagi dengan langit cerah. Memasuki waktu siang, sore, hingga malam hari, cuaca diprediksi akan terus berawan.

Kabupaten Sleman Setelah cuaca cerah di pagi hari, warga Sleman diminta waspada terhadap potensi hujan ringan pada siang hari. Kondisi cuaca kemudian akan kembali berawan pada waktu sore hingga malam hari.

Kabupaten Bantul Sama halnya dengan Kota Yogyakarta, Bantul akan menikmati pagi yang cerah. Sementara untuk siang, sore, hingga malam hari, langit akan didominasi oleh kondisi berawan.

Kabupaten Kulon Progo Pagi hari diprediksi cerah, yang kemudian beralih menjadi cerah berawan pada siang hari. Memasuki sore dan malam hari, cuaca akan berubah menjadi berawan.

Kabupaten Gunungkidul Wilayah Gunungkidul akan mengawali hari dengan langit cerah. Namun, pada siang, sore, hingga malam hari, kondisi cuaca diprediksi akan konsisten berawan.