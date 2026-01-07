Rumput Jadi Sorotan, Lapangan Karang Tutup 6 Bulan untuk Perawatan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta menutup Lapangan Karang, Kotagede selama enam bulan.

Penutupan dimulai 1 Januari hingga 30 Juni 2026 untuk perawatan rumput yang dinilai mengalami kerusakan cukup serius.

Kepala Disdikpora Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori mengatakan penggunaan lapangan yang terlalu intens mengakibatkan kerusakan pada rumput di sejumlah titik.

“Rusaknya yang di tengah itu kan parah. Itu over kapasitasnya lapangan karena dipakai tiap hari,” kata Budi pada Selasa (6/1).

Menurut dia, perawatan memakan waktu selama hampir setengah tahun itu merupakan rekomendasi dari konsultan.

Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dindikpora Kota Yogyakarta Deni Sudaryanto mengungkapkan kerusakan pada rumput mencapai 23,58 persen.

"Diperlukan perbaikan yang lebih komprehensif seperti elevasi media tanam, penanaman kembali rumput serta rangkaian perawatan intensif agar perakaran rumput dapat tumbuh kuat dan merata," ujar Deni.

Alokasi anggaran perawatan rumput Lapangan Karang menelan biaya sebesar Rp 400 juta. (mcr25/jpnn)