JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Kebakaran Rumah di Bantul, Sempat Terdengar Suara Ledakan

Kebakaran Rumah di Bantul, Sempat Terdengar Suara Ledakan

Rabu, 07 Januari 2026 – 10:18 WIB
Kebakaran Rumah di Bantul, Sempat Terdengar Suara Ledakan - JPNN.com Jogja
Petugas pemadam kebakaran siaga di lokasi kebakaran di Kalurahan Ngestiharjo pada Selasa (6/1). Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kebakaran melanda sebuah rumah di Dusun Jomegatan, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul pada Selasa (6/1).

Rumah milik Pardiono itu diketahui dilalap si jago merah sekitar pukul 11.30 WIB.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan saksi sempat mendengar suara ledakan dari lokasi kejadian. 

Baca Juga:

"Suara ledakan sebanyak dua kali yang berasal dari ruang kamar tidur di lantai dua," kata Iptu Rita. 

Saat dicek api sudah membesar dan asap pekat mengepul dari kamar tersebut. 

Dua mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api.

Baca Juga:

"Dugaan awal kebakaran disebabkan karena korsleting listrik dan suara ledakan berasal dari tabung hairspray yang disimpan di dalam kamar," ujarnya.

Akibat peristiwa ini sejumlah barang pribadi korban hangus terbakar dan kerugian ditaksir mencapai Rp 20 juta. (mcr25/jpnn)

Sebuah rumah warga di Ngestiharjo, Bantul terbakar. Saksi sempat mendengar suara ledakan.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   polres bantul bantul kebakaran kebakaran rumah kebakaran jogja kebakaran di bantul

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU