Kebakaran Rumah di Bantul, Sempat Terdengar Suara Ledakan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kebakaran melanda sebuah rumah di Dusun Jomegatan, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul pada Selasa (6/1).

Rumah milik Pardiono itu diketahui dilalap si jago merah sekitar pukul 11.30 WIB.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan saksi sempat mendengar suara ledakan dari lokasi kejadian.

"Suara ledakan sebanyak dua kali yang berasal dari ruang kamar tidur di lantai dua," kata Iptu Rita.

Saat dicek api sudah membesar dan asap pekat mengepul dari kamar tersebut.

Dua mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api.

"Dugaan awal kebakaran disebabkan karena korsleting listrik dan suara ledakan berasal dari tabung hairspray yang disimpan di dalam kamar," ujarnya.

Akibat peristiwa ini sejumlah barang pribadi korban hangus terbakar dan kerugian ditaksir mencapai Rp 20 juta. (mcr25/jpnn)