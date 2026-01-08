Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Kamis 8 Januari 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Kamis (8/1).
PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.
Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.
Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:
Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Penggeseran tiang (jalan Tol)
Lokasi Pekerjaan : Depok, Pasekan, Sarirejo, Stan, Sopalan (Maguwoharjo), Balai SABO dan sekitarnya
Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Dn. Gandu Semugih, Dn. Ngrombo Semugih, Dn. Karangwetan Semugih, Dn. Purworejo Semugih, Dn. Dawung Semugih, Dn. Ploso Semugih, Dn. Tirisan Semugih, Dn. Baran Kulon Semugih, Dn. Bendorubuh Semugih, Dn. Gebang Melikan, Dn. Mujing Melikan, Dn. Ngampiran Melikan, Dn. Plumbungan Melikan, Dn. Ngricik Melikan, Dn. Tambak Melikan & Ds. Pucanganom Rongkop
Unit Layanan Pelanggan : WATES
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Brosot, Jatirejo, Sidorejo, Gulurejo, Ngentakrejo
Unit Layanan Pelanggan : BANTUL
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Mandingan, Soropaten, Kadirejo, Ringinharjo, Kadirojo Palbapang, Gumuk, Gemahan, Bantul Karang, Palbapang, RS Respira, Gesikan Wijirejo, Jodog Gilangharjo, Klanen, Karangasem, Daleman, Jomboran, Klebakan, Bajang, Jetis Daleman Gilangharjo, Pandak Wijirejo, Kadekrowo Caturharjo dan Sekitarnya.
