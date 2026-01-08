Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Kamis 8 Januari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Kamis (8/1).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Penggeseran tiang (jalan Tol)

Lokasi Pekerjaan : Depok, Pasekan, Sarirejo, Stan, Sopalan (Maguwoharjo), Balai SABO dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Dn. Gandu Semugih, Dn. Ngrombo Semugih, Dn. Karangwetan Semugih, Dn. Purworejo Semugih, Dn. Dawung Semugih, Dn. Ploso Semugih, Dn. Tirisan Semugih, Dn. Baran Kulon Semugih, Dn. Bendorubuh Semugih, Dn. Gebang Melikan, Dn. Mujing Melikan, Dn. Ngampiran Melikan, Dn. Plumbungan Melikan, Dn. Ngricik Melikan, Dn. Tambak Melikan & Ds. Pucanganom Rongkop

Baca Juga: Seorang Warga Bantul Tewas Tersengat Listrik Saat Memotong Dahan Pohon

Unit Layanan Pelanggan : WATES

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : Brosot, Jatirejo, Sidorejo, Gulurejo, Ngentakrejo

Unit Layanan Pelanggan : BANTUL

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : Mandingan, Soropaten, Kadirejo, Ringinharjo, Kadirojo Palbapang, Gumuk, Gemahan, Bantul Karang, Palbapang, RS Respira, Gesikan Wijirejo, Jodog Gilangharjo, Klanen, Karangasem, Daleman, Jomboran, Klebakan, Bajang, Jetis Daleman Gilangharjo, Pandak Wijirejo, Kadekrowo Caturharjo dan Sekitarnya.