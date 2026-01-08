Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Kamis 8 Januari 2026

JPNN.com

Kamis, 08 Januari 2026 – 06:54 WIB
Ilustrasi - Jadwal pemadaman listrik di Jogja pada hari ini. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Kamis (8/1).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Penggeseran tiang (jalan Tol)
Lokasi Pekerjaan : Depok, Pasekan, Sarirejo, Stan, Sopalan (Maguwoharjo), Balai SABO dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Dn. Gandu Semugih, Dn. Ngrombo Semugih, Dn. Karangwetan Semugih, Dn. Purworejo Semugih, Dn. Dawung Semugih, Dn. Ploso Semugih, Dn. Tirisan Semugih, Dn. Baran Kulon Semugih, Dn. Bendorubuh Semugih, Dn. Gebang Melikan, Dn. Mujing Melikan, Dn. Ngampiran Melikan, Dn. Plumbungan Melikan, Dn. Ngricik Melikan, Dn. Tambak Melikan & Ds. Pucanganom Rongkop

Unit Layanan Pelanggan : WATES
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Brosot, Jatirejo, Sidorejo, Gulurejo, Ngentakrejo

Unit Layanan Pelanggan : BANTUL
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Mandingan, Soropaten, Kadirejo, Ringinharjo, Kadirojo Palbapang, Gumuk, Gemahan, Bantul Karang, Palbapang, RS Respira, Gesikan Wijirejo, Jodog Gilangharjo, Klanen, Karangasem, Daleman, Jomboran, Klebakan, Bajang, Jetis Daleman Gilangharjo, Pandak Wijirejo, Kadekrowo Caturharjo dan Sekitarnya.

