Warga Jogja Diimbau Mewaspadai Super Flu

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penularan super flu.

Super flu merujuk pada varian virus influenza H5N3 atau dalam beberapa rujukan nasional disebut H3N2 Subclade K.

Influenza A H3N2 Subclade K ini memiliki tingkat penularan yang cepat.

Sub Koordinator Kelompok Substansi Surveilans, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan Bidang P2P PD SIK Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Solikhin Dwi Ramtana mengatakan super flu gejalanya tergolong cukup berat.

"Penularannya memang lebih mudah dan gejalanya cenderung lebih berat dibandingkan influenza biasa," ujar Solikhin, Rabu (7/1).

Ia menyebut sejak 28 Desember 2025 hingga 3 Januari 2026 dilakukan surveilans sentinel.

Hasilnya ada 53 kasus influenza A, tetapi bukan subclade K.

Kelompok lansia dan penderita penyakit penyerta disebut paling rentan terhadap super flu.