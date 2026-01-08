JPNN.com

Pesisir Pantai Sepanjang Gunungkidul Mulai Ditata

Kamis, 08 Januari 2026 – 18:45 WIB
Kamis, 08 Januari 2026 – 18:45 WIB
Bibir Pantai Sepanjang mulai dibersihkan pada Rabu (7/1). Foto: Humas Pemkab Gunungkidul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, DIY, memulai penataan area pesisir Pantai Sepanjang di Desa Kemalang, Kecamatan Tanjungsari.

Total ada 109 kios pedagang yang kini telah direlokasi ke sisi utara jalan.

Di Pantai Sepanjang, Pemkab Gunungkidul berencana akan membangun talut, kios permanen dan jalur pedestrian.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan relokasi kios pedagang sudah sesuai dengan kesepakatan bersama.

"Kami memastikan bahwa pada tanggal ini semua lapak di pinggir pantai sudah tidak ada atapnya. Tinggal pembersihan saja,” kata Endah, Rabu (7/1).

Endah menjelaskan bahwa pembangunan talut akan diserahkan ke Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul.

Sedangkan untuk pembangunan jalur pedestrian masih akan dibahas lebih lanjut.

"Ini akan kami bicarakan lebih lanjut karena anggarannya cukup besar," katanya.

Pemkab Gunungkidul mulai menata kawasan Pantai Sepanjang. Di sana akan dibangun talut, kios dan jalur pedestrian.
