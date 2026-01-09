Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Jumat 9 Januari 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca yang menunjukkan variasi kondisi di lima kabupaten/kota di DIY pada hari ini, Jumat (9/1). Secara umum, wilayah Jogja akan mengawali hari dengan langit berawan di seluruh wilayah pada pagi hari.
Namun, pada siang hari diprediksi bakal turun hujan ringan. Hujan ringan masih tetap berlangsung sampai sore di wilayah Bantul dan Kulon Progo.
Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Jumat 9 Januari 2026:
Kota Yogyakarta
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Berawan
Malam: Berawan
Kabupaten Sleman
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Berawan
Malam: Berawan
Kabupaten Bantul
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: hujan ringan
Malam: Berawan
Kabupaten Kulon Progo
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan
Kabupaten Gunungkidul
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Berawan
Malam: Cerah berawan
Daerah Istimewa Yogyakarta bakal diguyur hujan pada siang hari. Di Bantul dan Kulon Progo hujan berlangsung hingga sore.
