JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Jumat 9 Januari 2026

Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Jumat 9 Januari 2026

Jumat, 09 Januari 2026 – 08:22 WIB
Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Jumat 9 Januari 2026 - JPNN.com Jogja
Jadwal bioskop Jogja hari ini. Foto: 21cineplex

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda pencinta film di Kota Pelajar Yogyakarta hari ini adalah waktu yang tepat untuk mengunjungi bioskop.

Deretan film blockbuster internasional dan film lokal favorit siap menemani waktu luang Anda di lokasi populer: Ambarumo Plaza, Empire XXI, Jogja City Mall, CGV Transmart Maguwo dan CGV Pakuwon Mall (Hartono Mall).

Salah satu yang paling dinanti adalah kembalinya geng komedi dalam Agak Laen: Menyala Pantiku! serta petualangan epik berdurasi panjang Avatar: Fire and Ash.

Baca Juga:

Berikut adalah jadwal lengkap pemutaran film hari ini, Jumat 9 Januari 2026:

1. Plaza Ambarukmo (Cinema XXI)
Cocok bagi Anda yang ingin berbelanja sekaligus menonton film terbaru dengan pilihan jam tayang yang beragam.

Agak Laen: Menyala Pantiku! (R13+)
11:45 | 14:05 | 16:25 | 18:45

Baca Juga:

Avatar: Fire and Ash (R13+)
12:15 | 16:00 | 19:45

Greenland 2: Migration (R13+)
12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:40

Berikut ini kami sajikan jadwal pemutaran film di bioskop yang ada di Yogyakarta pada hari ini, Jumat 9 Januari 2026.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   jadwal bioskop jadwal bioskop jogja jadwal bioskop hari ini jadwal bioskop amplaz empire xxi jadwal bioskop pakuwon mall jadwal bioskop jogja city mall jadwal bioskop transmart

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU