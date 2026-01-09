Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Jumat 9 Januari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda pencinta film di Kota Pelajar Yogyakarta hari ini adalah waktu yang tepat untuk mengunjungi bioskop.

Deretan film blockbuster internasional dan film lokal favorit siap menemani waktu luang Anda di lokasi populer: Ambarumo Plaza, Empire XXI, Jogja City Mall, CGV Transmart Maguwo dan CGV Pakuwon Mall (Hartono Mall).

Salah satu yang paling dinanti adalah kembalinya geng komedi dalam Agak Laen: Menyala Pantiku! serta petualangan epik berdurasi panjang Avatar: Fire and Ash.

Baca Juga: Tebar Edukasi Soal Pangan Nabati di Festival Rock

Berikut adalah jadwal lengkap pemutaran film hari ini, Jumat 9 Januari 2026:

1. Plaza Ambarukmo (Cinema XXI)

Cocok bagi Anda yang ingin berbelanja sekaligus menonton film terbaru dengan pilihan jam tayang yang beragam.

Agak Laen: Menyala Pantiku! (R13+)

11:45 | 14:05 | 16:25 | 18:45

Avatar: Fire and Ash (R13+)

12:15 | 16:00 | 19:45

Greenland 2: Migration (R13+)

12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:40