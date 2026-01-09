Indosat Catat Kenaikan Trafik Data di Gunungkidul Selama Libur Akhir Tahun

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) mencatat peningkatan trafik data yang signifikan sepanjang 2025.

Selain itu, kenaikan juga terjadi saat momen Natal dan tahun baru pada 21 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026.

Kenaikan ini diklaim menunjukkan makin meluasnya aktivitas digital di berbagai wilayah.

Indosat Regional Jawa Tengah dan DIY mencatatkan peningkatan trafik lebih tinggi 1,1 kali lipat dibandingkan rata-rata periode hari normal.

Peningkatan paling signifikan pada masa liburan akhir tahun terlihat di beberapa kabupaten, seperti Klaten 28,41 persen, Wonogiri 27,93 persen, Magelang 23,55 persen, Semarang 23,45 persen, Gunungkidul 21,83 persen.

Kelima daerah tersebut menyentuh puncak tertinggi trafik pada 1 Januari 2026.

Director and Chief Technology Officer Indosat Ooredoo Hutchison Desmond Cheung mengatakan bahwa pertumbuhan trafik data bukan sebatas indikator teknis, melainkan gambaran nyata terkait perkembangan ekonomi digital Indonesia.

"Lonjakan penggunaan data kini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga di area wisata, pusat ekonomi baru, hingga daerah yang sebelumnya memiliki aktivitas digital terbatas," katanya, Kamis (8/1).