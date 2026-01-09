Gudang Kosong di Ngestiharjo Bantul Terbakar

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebuah gudang kosong di Jalan Wates-Jogja Dusun Rejodadi, Kelurahan Ngestiharjo, Kabupaten Bantul terbakar pada Jumat dini hari (9/1).

Gudang milik Davin itu diketahui dilalap si jago merah pada pukul 01.30 WIB.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan saat kejadian saksi sedang memancing di belakang rumah.

"Kemudian, saksi mendengar suara seperti barang terbakar di dalam gudang tertutup," kata Iptu Rita.

Saksi kemudia mengecek dan melihat ada kebakaran di dalam gudang.

Dua mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api.

"Setelah hampir 1 jam kemudian, api berhasil dipadamkan," ujarnya.

Menurutnya, gudang tersebut sudah lama tidak dioperasikan oleh penyewa.