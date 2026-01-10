Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Sabtu 10 Januari 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Yogyakarta menginformasikan adanya jadwal pemadaman aliran listrik sementara di wilayah Sleman pada hari ini, Sabtu, 10 Januari 2026.
Pemadaman ini dilakukan dalam rangka meningkatkan keandalan pasokan listrik serta menjaga keamanan jaringan dari potensi gangguan.
Jadwal & Detail Pemeliharaan
Hari/Tanggal: Sabtu, 10 Januari 2026
Waktu: 09.00 – 13.00 WIB
Unit Layanan Pelanggan (ULP): SLEMAN
Agenda Kegiatan: Pemeliharaan jaringan dan pemotongan pohon yang berada dekat dengan jaringan listrik (Right of Way / ROW).
Wilayah yang Terdampak
Beberapa lokasi di bawah ini akan mengalami penghentian aliran listrik sementara selama proses pengerjaan berlangsung:
- Gang Riwolo
- Dusun (Dn) Tegalsari
- Dusun (Dn) Tegal Waras
- The Karma
- Perumahan Dalem Padma
- Perumahan Pondok Mertua
- Area Sekitarnya
PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat terhentinya aliran listrik ini.
Berikut ini jadwal lengkap pemadaman listrik di Jogja pada hari ini, Sabtu 10 Januari 2026. Beberapa wilayah di Sleman akan mati lampu.
