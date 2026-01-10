Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Sabtu 10 Januari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Yogyakarta menginformasikan adanya jadwal pemadaman aliran listrik sementara di wilayah Sleman pada hari ini, Sabtu, 10 Januari 2026.

Pemadaman ini dilakukan dalam rangka meningkatkan keandalan pasokan listrik serta menjaga keamanan jaringan dari potensi gangguan.

Jadwal & Detail Pemeliharaan

Hari/Tanggal: Sabtu, 10 Januari 2026

Waktu: 09.00 – 13.00 WIB

Unit Layanan Pelanggan (ULP): SLEMAN

Agenda Kegiatan: Pemeliharaan jaringan dan pemotongan pohon yang berada dekat dengan jaringan listrik (Right of Way / ROW).

Baca Juga: Seorang Warga Bantul Tewas Tersengat Listrik Saat Memotong Dahan Pohon

Wilayah yang Terdampak

Beberapa lokasi di bawah ini akan mengalami penghentian aliran listrik sementara selama proses pengerjaan berlangsung:

Gang Riwolo

Dusun (Dn) Tegalsari

Dusun (Dn) Tegal Waras

The Karma

Perumahan Dalem Padma

Perumahan Pondok Mertua

Area Sekitarnya

PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat terhentinya aliran listrik ini.