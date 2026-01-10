260 Rumah Diusulkan dapat Bantuan untuk Mengatasi Kawasan Kumuh

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta mencatat luasan kawasan kumuh di wilayah tersebut sebesar 47 hektare.

Kepala DPUPKP Kota Yogyakarta Umi Akhsanti mengatakan sebagian kawasan kumuh berada di bantaran sungai.

Saat ini pihaknya dalam tahap pengusulan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk menata permukiman kumuh.

"Kami juga sedang mengusulkan penanganan melalui APBN, seiring dengan pergeseran kewenangan penanganan kawasan kumuh yang kini berada di Kementerian PKP," ujarnya.

Pihaknya telah telah mengusulkan 260 unit rumah secara by name by address melalui skema BSPS tersebut.

Umi menjelaskan bahwa pelaksanaan BSPS memiliki persyaratan cukup ketat.

Rumah yang tidak memiliki legalitas atau dokumen resmi tidak dapat diakomodasi melalui skema BSPS.

Selain itu, penanganan kawasan kumuh di Kota Yogyakarta juga mendapatkan perhatian lewat anggaran pendapatan dan belanja daerah.