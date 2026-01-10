Gejala Super Flu yang Wajib Masyarakat Ketahui

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Masyarakat Kota Yogyakarta diminta menerapkan pola hidup bersih dan sehat untk menghindari penularan super flu.

Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data serta Sistem Informasi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Lana Unwanah mengatakan super flu memiliki gejala lebih berat.

Selain itu, super flu memiliki durasi sakit yang lebih panjang dibandingkan flu biasa.

"Gejalanya meliputi demam tinggi mendadak, nyeri otot dan sendi, lemas yang lebih ekstrem, sakit kepala berat, serta batuk yang menetap cukup lama,” kata Lana, Jumat (9/1).

Kendati demikian, masyarakat diminta untuk tenang dengan menerapkan perilaku hidup bersih, istirahat yang cukup serta berolahraga.

“Yang terpenting adalah tidak panik, tetapi tetap waspada dan bertanggung jawab agar tidak menularkan kepada orang lain,” katanya.

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta memberikan panduan kepada masyarakat dalam mencegah penularan super flu.

Masyarakat diminta menutup mulut saat batu atau bersin, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, memakai masker di lingkungan rawan penularan serta menjaga jarak dengan orang yang sedang flu. (mcr25/jpnn)