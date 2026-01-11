2 Pemancing Hilang di Tebing Grendan, Tim SAR Kerahkan Drone Thermal

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Tim Search and Rescue (SAR) gabungan tengah melakukan pencarian intensif terhadap dua orang pemancing yang dilaporkan hilang secara di kawasan Tebing Grendan, Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pencarian besar-besaran ini dimulai sejak Sabtu (10/1) pagi setelah adanya laporan penemuan peralatan memancing tanpa pemilik di lokasi kejadian.

Kabar hilangnya kedua pemancing ini bermula pada Sabtu pagi sekitar pukul 06.30 WIB.

Seorang saksi mata melaporkan temuan mencurigakan berupa peralatan memancing yang masih tertata dan beberapa perlengkapan makanan dan minuman di spot mancing Tebing Grendan.

Namun, tidak ada satu pun orang yang berada di sekitar lokasi barang-barang tersebut. Saksi kemudian melaporkan kejadian ini ke SAR Satlinmas Wilayah 1 Sadeng.

Identitas korban mulai terkuak sekitar pukul 07.00 WIB setelah informasi tersebar di grup komunitas pemancing, yang mengonfirmasi bahwa barang-barang tersebut milik rekan mereka.

Operasi Pencarian Melalui Jalur Darat dan Laut

Kepala Kantor SAR Yogyakarta Rio Banupanitis mengatakan bahwa pihaknya telah memberangkatkan satu tim rescue dari Pos SAR Gunungkidul untuk memimpin koordinasi di lapangan.

Dalam operasi ini, tim SAR gabungan dibagi menjadi dua Search Rescue Unit (SRU):