Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Minggu 11 Januari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda yang berencana menghabiskan waktu akhir pekan untuk menonton film di bioskop, beberapa tayangan menarik sudah menanti.

Bioskop-bioskop yang ada di Jogja akan menayangkan film menarik pada hari ini, Minggu 11 Januari 2026.

Ada film Avatar: Fire and Ash yang bercerita tentang petualangan epik berdurasi 197 menit. Film ini menjadi magnet utama bagi pencinta visual spektakuler. Pastikan Anda menyiapkan waktu yang cukup!

Ada pula film bergenre horor Janur Ireng. Prekuel dari Sewu Dino ini masih menjadi favorit pencinta horor dengan rating dewasa (R17+).

Bagi Anda pencinta film komedi, Agak Laen: Menyala Pantiku! masih tersedia di bioskop Jogja. Sekuel komedi yang sangat dinanti ini siap mengocok perut penonton di seluruh lokasi bioskop.

Berikut jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja hari ini:

1. Plaza Ambarukmo (XXI)

Agak Laen: Menyala Pantiku! (R13+): 12:00, 14:20, 16:40, 19:00

Avatar: Fire and Ash (R13+): 12:15, 16:00, 19:45