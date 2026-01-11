70 Personel Cari 2 Pemancing yang Hilang, Begini Hasilnya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kantor SAR Yogyakarta mengerahkan sedikitnya 70 personel gabungan untuk melakukan pencarian terhadap dua pemancing yang dilaporkan hilang di Tebing Grendan, Jepitu, Girisubo, Kabupaten Gunungkidul. Hingga pencarian hari kedua pada Minggu (11/1/2026), keberadaan kedua korban masih belum ditemukan.

Kepala Kantor SAR Yogyakarta Rio Banupanitis mengatakan bahwa operasi SAR hari ini melibatkan koordinasi lintas instansi guna memperluas jangkauan pencarian.

"Tim SAR gabungan yang terlibat pada pencarian terhadap dua orang pemancing hilang di Bukit Grendan pada hari kedua ini berjumlah kurang lebih 70 personel," ujar Rio dalam keterangan resminya, Minggu.

Untuk mengoptimalkan penyisiran, tim dibagi menjadi tiga Search and Rescue Unit (SRU) dengan pembagian tugas.

SRU 1 (Tim Darat) menyisir di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) hingga radius dua kilometer ke arah timur menyusuri jalur darat dan perbukitan.

SRU 2 (Tim Laut) menggunakan perahu dari Pantai Siung dan Pantai Sadeng untuk menyisir perairan di sekitar tebing dan area perairan di sisi timur TKP.

SRU 3 (Tim Udara) mengoperasikan unit drone untuk memantau celah-celah tebing curam yang tidak terjangkau oleh personel di darat maupun kapal di laut.

Kronologi Kejadian

Laporan hilangnya kedua korban bermula pada Sabtu (10/1) pagi sekitar pukul 06.30 WIB. Seorang saksi menemukan peralatan pancing, makanan, serta minuman di spot mancing Tebing Grendan dalam kondisi tanpa pemilik.