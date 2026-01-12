Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Senin 12 Januari 2026

JPNN.com

Senin, 12 Januari 2026 – 05:30 WIB
Pemadaman listrik di Jogja pada hari ini. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Senin (12/1).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : PT. Delta Nusantara, PT Mitra Karya Plastikindo, PT BMB Eksport, PT Marina, Dn.Ngaglik, Dn.Malang, PT Maju Makmur Utomo, Dn.Kleben, Dn.Bijen, Dn.Karang Tanjung, Dn.Keceme, Dn.Kleben, Dn.Mancasan, Dn.Blimbingan, Dn.Tambaklelo Mororejo, Dn.Rebobong Tambakrejo, Dn.Cemoro Rejo, Dn.Tegal Sari Sumberejo, Dn.Jenengan Pisangan, Dn.Mlesen, Dn.Sangularan Sumberejo dan Sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Rekonduktor Kawat
Lokasi Pekerjaan : Patangpuluhan dan sekitarnya

PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.

Waktu pemadaman dapat berubah di luar jadwal apabila terkendala kondisi di lapangan.

Berikut ini kami informasikan jadwal pemadaman listrik di Yogyakarta pada hari ini, Senin 12 Januari 2026. Kota Jogja dan Sleman mati lampu.
