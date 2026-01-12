Mutasi Jabatan Kapolres Bantul hingga Gunungkidul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - AKBP Bayu Puji Hariyanto resmi menjabat sebagai Kapolres Bantul pada Senin (12/1).

Ia menggantikan kapolres sebelumnya yang dijabat oleh AKBP Novita Eka Sari.

Proses serah terima jabatan tersebut dilaksanakan di Mapolda DIY.

Sebelumnya, AKBP Bayu Puji Hariyanto menjabat sebagai Pamen Itwasum Polri

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan mutasi jabatan tersebut mengacu pada surat telegram Kapolri dengan nomor: ST/2781A/XII/KEP./2025 tanggal 15 Desember 2025.

"Baru saja telah dilaksanakan serah terima jabatan beberapa pejabat utama Polda DIY dan beberapa Kapolres di jajaran Polda DIY," kata Iptu Rita.

Selain jabatan kapolres, serah terima jabatan juga dilaksanakan untuk posisi Karolog, Dirlantas, Dirbinmas, Dirsamapta, Dirpolair, Dirintelkam, Dansatbrimob, KA SPN, Kapolres Kulon Progo dan Kapolres Gunungkidul.

"Sertijab ini menandai komitmen Polri dalam menciptakan dinamika organisasi yang adaptif dan responsif, terhadap tantangan tugas di masa mendatang," ujarnya.