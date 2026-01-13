JPNN.com

Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Selasa 13 Januari 2026

Selasa, 13 Januari 2026 – 06:29 WIB
Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Selasa 13 Januari 2026
Pemadaman listrik di Jogja pada hari ini. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Selasa (13/1).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemasangan konstruksi (PBPD)
Lokasi Pekerjaan : Jl. Sugeng Jeroni dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : KALASAN
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pembangunan penyulang
Lokasi Pekerjaan : Dn Jebresan dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : BANTUL
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pekerjaan PFK
Lokasi Pekerjaan : Prancak Weden, Prancak Glondong, Pabrik Rokok, Perum. Pondok Permai Parangtritis 1, Asrama ISI, Perum. Puri Sewon Indah, Jogoripun, Jogoripun Timur, Jogoripun Barat, Geneng Prancak ISI Pg Harjo Swn, ISI Pg Harjo Swn, Ngijo Panggungharjo Sewon, Jogoripun, Geneng, Jl. Jogoripun Timur, Jl. Asem, Perum. Pondok Permai Parangtritis 2, Jl. Tegalsari, Dn. Ngaglik, Dn. Bandung, Miri Pendowoharjo, Ngimbang, Kojo, Dadapan Pendowoharjo, PT. ASIA TRADE PERKASA, SMA 3 Bantul, Dn. Gaten Trirenggo, Dn. Gempolan, Ringroad Bantul, Klembon, Code, Sentra Bakmi Code, Manding Trirenggo, Gandekan, SMK Muhammadiyah 1 Bantul, KOMPLEK KANTOR PEMDA Manding dan Sekitarnya.

PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.

Berikut ini jadwal pemadaman listrik di Yogyakarta pada hari ini, Selasa 13 Januari 2026. Kota Jogja, Kalasan dan Bantul mati lampu.
