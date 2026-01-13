JPNN.com

Selasa, 13 Januari 2026 – 06:45 WIB
Cuaca Ekstrem Melanda DIY, Angkringan Tertimpa Pohon hingga Baliho Roboh - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Pohon tumbang menimpa rumah di Yogyakarta. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Cuaca ekstrem melanda sejumlah wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Senin (12/1).

Hujan disertai angin kencang sejak sore hari tersebut mengakibatkan dampak kerusakan pada fasilitas umum.

Kepala Pelaksana BPBD DIY Agustinus Ruruh Haryata mengatakan cuaca ekstrem di Kabupaten Gunungkidul mengakibatkan tanah longsor dan gangguan jaringan listrik di tiga kelurahan di Kapanewon Gedangsari.

"Sampai sekarang masih berlangsung penanganan awal dan pendataan," kata Agustinus. 

Di Kabupaten Sleman, cuma ekstrem melanda delapan kapanewon, yaitu Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Ngaglik dan Ngemplak. 

Akibatnya, 13 pohon tumbang, lima jaringan listrik rusak, satu area pasar malam rusak hingga empat rumah mengalami kerusakan.

Kemudian, di Kabupaten Bantul cuaca ekstrem mengakibatkan gangguan pada jaringan listirk, jalan dan pohon tumbang di sejumlah wilayah. 

Di Kota Yogyakarta terdapat pohon tumbang setelah diterpa angin kencang.

Hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin (12/1).
