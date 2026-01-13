Cuaca Ekstrem Melanda DIY, Angkringan Tertimpa Pohon hingga Baliho Roboh

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Cuaca ekstrem melanda sejumlah wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Senin (12/1).

Hujan disertai angin kencang sejak sore hari tersebut mengakibatkan dampak kerusakan pada fasilitas umum.

Kepala Pelaksana BPBD DIY Agustinus Ruruh Haryata mengatakan cuaca ekstrem di Kabupaten Gunungkidul mengakibatkan tanah longsor dan gangguan jaringan listrik di tiga kelurahan di Kapanewon Gedangsari.

"Sampai sekarang masih berlangsung penanganan awal dan pendataan," kata Agustinus.

Di Kabupaten Sleman, cuma ekstrem melanda delapan kapanewon, yaitu Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Ngaglik dan Ngemplak.

Akibatnya, 13 pohon tumbang, lima jaringan listrik rusak, satu area pasar malam rusak hingga empat rumah mengalami kerusakan.

Baca Juga: Kerugian Akibat Cuaca Ekstrem di Jogja Tembus Rp 900 Juta

Kemudian, di Kabupaten Bantul cuaca ekstrem mengakibatkan gangguan pada jaringan listirk, jalan dan pohon tumbang di sejumlah wilayah.

Di Kota Yogyakarta terdapat pohon tumbang setelah diterpa angin kencang.