Tabrak Truk Sedang Parkir, Pengendara Motor Meregang Nyawa

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang pengendara sepeda motor tewas dalam sebuah kecelakaan di Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Kabupaten Bantul pada Minggu (11/1).

Korban berinisial SL (23) mengalami luka berat di bagian kepala hingga dinyatakan meninggal dunia.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan korban memacu kendaraannya dari arah utara menuju selatan.

Di lokasi kejadian sebuah truk sedang parkir di pinggir jalan sehingga memakan sebagian ruas jalan.

"Pengendara sepeda motor membentur bak pojok belakang truk hingga terjatuh," kata Iptu Rita, Senin (12/1).

Akibat benturan yang cukup keras mengakibatkan korban meninggal dunia.

Kerasnya benturan juga mengakibatkan kendaraan bagian depan ringsek.

Selanjutnya, korban dibawa ke RSUD Panembahan Senopati, Kabupaten Bantul.