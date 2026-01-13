JPNN.com

Perempuan Paruh Baya Tewas Tersambar Petir di Sawah

Selasa, 13 Januari 2026 – 17:50 WIB
Ilustrasi - Seorang perempuan tewas tersambar petir di Kulon Progo. Foto: dok JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang warga diduga tersambar petir di area persawahan Banjararum, Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo pada Senin (12/1).

Peristiwa yang menimpa perempuan berinisial W (46) tersebut terjadi sekitar pukul 16.30 WIB.

Kasi Humas Polres Kulon Progo Iptu Sarjoko mengatakan awalnya korban bersama saksi pergi ke sawah.

Beberapa saat kemudian turun hujan sehingga saksi memutuskan untuk pulang, sementara korban tetap melanjutkan aktivitas mencari rumput.

"Setelah hujan reda, saksi ke sawah melihat korban tergeletak dengan posisi terlentang," kata Iptu Sarjoko, Selasa (13/1).

Saat diperiksa korban dinyatakan sudah dalam kondisi meninggal dunia.

"Ditemukan luka bakar di leher dan di paha kanan korban," ujarnya.

Jenazah korban lalu dievakuasi untuk tindaklanjut pihak berwenang. (mcr25/jpnn)

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

