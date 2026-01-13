Bupati Kulon Progo Minta Dibangun Jembatan Darurat Penghubung Sentolo-Nanggulan

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Jembatan yang menghubungkan wilayah Kalurahan Banguncipto, Kapanewon Sentolo dengan wilayah Kalurahan Donomulyo, Kapanewon Nanggulan ambles pada 11 Januari 2026.

Amblesnya jembatan diduga karena usia bangunan yang sudah tua ditambah dengan faktor hujan lebat yang terjadi di wilayah tersebut.

Bupati Kulon Progo Agung Setyawan meminta lokasi tersebut diamankan agar tidak menimbulkan kecelakaan.

"Mulai besok pagi sudah bisa kami eksekusi untuk pengangkatan jembatan yang amblas agar tidak makin melebar" kata Agung, Senin (12/1).

Selain itu, ia meminta dinas berwenang segera membangun jembatan darurat untuk memberikan jalur alternatif bagi warga.

"Karena sebagai penghubung Kapanewon Sentolo dan Nanggulan, di mana ini menjadi akses terdekat untuk mendukung mobilitas ketahanan pangan," ujarnya.

Menurut dia, jembatan darurat harus segera dibangun sebab jembatan tersebut sebagai jalur pengangkut hasil tani.

Dengan begitu ia berharap perekonomian warga kembali berputar memasuki masa panen padi ini. (mcr25/jpnn)