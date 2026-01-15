Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Kamis 15 Januari 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Kamis (15/1).
PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.
Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.
Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:
Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Dn. Ngijo Semin, Dn. Pugeran Semin, Dn. Tlepok Semin, Dn. Kalialang Kalitekuk, Dn. Gebang Kalitekuk & Dn. Ngringin Jatiayu
Unit Layanan Pelanggan : SEDAYU
Waktu : 11.00 - 14.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : PONOWAREN, KARANG WETAN, NOGOTIRTO, JL NOGOSAREN BARU, JL NOGOTIRTO, JANGKANG, PERUM NOGOTIRTO Dan Sekitarnya
PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.
Waktu pemadaman dapat berubah di luar jadwal apabila terkendala kondisi di lapangan.
